Госдума узаконила уголовное наказание для дебоширов на транспорте / Авиакомпании отлучили от формирования «черных списков»

Публикации за 17.03.17

Госдума приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Ответственность грозит гражданам за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования: железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспорте общего пользования.

Под хулиганством при этом понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Наказание за такое деяние предусматривает до пяти лет лишения свободы. Как передает РИА «Новости», если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то максимальное наказание – лишение свободы на семь лет. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то грозит до 8 лет лишения свободы.

Следует отметить, что в УК РФ появится еще одна статья. Она устанавливает ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Речь идет о деяниях, которые были совершены вне транспортного средства и под которые будут подпадать действия так называемых «зацеперов» и хулиганов, забрасывающих камнями поезда или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов. Максимальное наказание за это предусматривается в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, как пишет «Коммерсантъ», депутаты Госдумы решили отстранить авиакомпании от процедуры составления «черных списков» пассажиров, чье поведение на борту представляет угрозу безопасности полета или жизни и здоровью других лиц. Народные избранники решили, что реестры нарушителей будут формироваться только на основании решения суда.

После появления данных нарушителя в реестре ему автоматически запрещаются продажа авиабилетов и полеты на три года. Исключения для фигуранта единого реестра делаются лишь в том случае, если он летит на лечение, похороны близких родственников, берется сопровождать на борту инвалида или возвращается в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Напомним, инициативы ужесточить наказания для пассажиров-нарушителей появляются регулярно после инцидентов в воздухе. Так, в 2014 году бизнесмен Сергей Кабалов был осужден на три с половиной года колонии за избиение стюарда и попытку вломиться в кабину пилотов рейса Москва – Хургада. После этого в Совете федерации РФ, например, предложили карать авиадебоширов десятилетним тюремным заключением. А в МВД накануне предложили запрещать полеты сроком на пять лет пассажирам, снятым с авиарейсов в состоянии алкогольного опьянения.

Москва, Иван Гридин

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