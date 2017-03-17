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Скандалы и происшествия

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Публикации за 17.03.17

Пенсионерка заплатит 400 тысяч рублей за пьяный авиадебош / Туристка из Красноярска устроила скандал и избила двух стюардесс

Пенсионерка заплатит 400 тысяч рублей за пьяный авиадебош Туристка из Красноярска устроила скандал и избила двух стюардесс

Суд назначил красноярской пенсионерке, устроившей в марте 2015 года пьяный дебош на борту авиарейса Красноярск – Бангкок, штраф в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Во время полета пожилая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала вести себя агрессивно, устроила скандал и несколько раз ударила двух бортпроводниц. Командир экипажа из-за угрозы безопасности полета принял решение о возврате лайнера в пункт отправления. После приземления самолета в аэропорту Емельяново женщину сняли с рейса.

В отношении дебоширки возбудили административное дело по статье «мелкое хулиганство» и уголовное – по обвинению в нанесении побоев из хулиганских побуждений, но уголовное дело впоследствии было прекращено в связи с амнистии по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Позднее авиакомпания «АЗУР эйр» подала в суд иск против хулиганки, требуя возмещения убытков. Суд первой инстанции согласился с требованиями и постановил взыскать с женщины 635,4 тыс. рублей причиненных убытков и 9,6 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины. Однако апелляционный суд в связи со сложным материальным положением пенсионерки снизил суммы до 400 тыс. рублей и 7,2 тыс. рублей.

Красноярск, Светлана Петрова

Красноярск. Другие новости 17.03.17

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