Авиадебоширам запретят летать три года / Росавиация создаст «черный список» буйных пассажиров

Публикации за 20.02.17

В России в скором времени появится единый реестр лиц, которым запретят летать. Ограничение в течение трех лет будет действовать в отношении граждан, которых уличат в опасном поведении на борту. Людям из «черного списка» оставят возможность совершить авиаперелет в исключительных случаях. Перевозчики идею поддержали, но сомневаются, что ее можно будет реализовать на практике.

Поправки к Воздушному кодексу РФ подготовили депутаты комитета Госдумы по транспорту, пишет «Коммерсант». Документ предусматривает создание «черного списка», в который будут заносить данные граждан, чье поведение во время перелета создает «угрозу безопасности полета» или «жизни и здоровью других лиц». Исключение для авиадебоширов предлагается сделать только на случай, если фигуранту реестра нужно лететь на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться на родину из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

Собирать информацию о нарушителях будут авиакомпании. Члены экипажа в случае возникновения конфликтной ситуации составят акт на пассажира, нарушавшего правила поведения на борту. Копию документа получит гражданин, другую передадут в Росавиацию, которая внесет данные в единый реестр в течение пяти дней. Срок ограничения составит три года. При этом сверяться с «черным списком» обяжут всех без исключения авиаперевозчиков, и тех, кто совершает только внутренние перелеты, и международные.

Напомним, разговоры об ужесточении Воздушного кодекса идут уже давно. Несколько инцидентов, произошедших во время полетов, заставили власти задуматься над тем, как обеспечить безопасность пассажиров и экипажа в воздухе. Например, Совет федерации РФ предлагал ввести наказания для авиадебоширов в виде десяти лет тюрьмы, транспортная полиция выступила с инициативой запретить авиапассажирам употреблять алкоголь в полете и перед ним, а также снятых с рейсов пьяных пассажиров ограничить в полетах сроком на пять лет.

В свою очередь эксперты считают, что граждане должны получить возможность обжаловать решение о внесении в «черный список» в суде. В частности, если пассажиры допустили нарушение «в состоянии необходимой обороны» или их вины в инциденте на борту самолета не было вовсе. Авиакомпании в целом поддержали предложение Госдумы, но посчитали, что его практическое применение находится под вопросом.

Москва, Зоя Осколкова

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