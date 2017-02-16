Сухой закон берет высоту: МВД запретит выпивать в полете / Алкоголь из duty free хотят отбирать при входе на борт

Публикации за 16.02.17

Транспортная полиция выступила с инициативой запретить авиапассажирам употреблять алкоголь в полете и перед ним. Граждан хотят обязать сдавать спиртные напитки, купленные в магазинах беспошлинной торговли (duty free), при входе в самолет, и «максимально ограничить» продажу горячительного в кафе в аэропортах. Снятым с рейсов пьяным пассажирам могут запретить полеты сроком на пять лет, пишет газета «Коммерсантъ». С помощью таких мер в МВД России намерены предупреждать правонарушения на борту самолетов, большинство из которых совершается выпившими пассажирами.

С предложением сдавать алкоголь, купленный в duty free, в багаж при посадке в самолет, выступили представители управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. Технологию передачи спиртного и последующей его выдачи в аэропорту прибытия стражи правопорядка предлагают разработать авиакомпаниям. Кроме того, в МВД инициируют «максимально ограничить» продажу алкоголя в кафе и ресторанах в аэропортах, не уточняя как именно.

Правоохранители в обоснование необходимости принятия новых правил указывают на статистику: в прошлом году в столичных аэропортах не были допущены к полетам или сняты с рейсов около 670 пассажиров. К примеру, в Домодедово в 2016 году с рейсов сняли 135 человек, из них более половины находилось в состоянии алкогольного опьянения. Статистику силовики связали с возможностью пассажиров «проносить на борт» алкоголь и «беспрепятственно употреблять» его в полете.

В транспортной полиции также предложили дать возможность авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров, «допустивших нарушения общественного порядка и склонных к их совершению», и запретить им полеты сроком на пять лет.

В пресс-службе Домодедово затруднились оценить целесообразность инициатив транспортной полиции, пояснив, что не видели конкретных предложений по их реализации. Представитель аэрогавани при этом отметил, что от транспортной прокуратуры «рекомендаций по упаковке в багаж товаров из duty free не поступало». В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково сообищил, что организовать процедуру передачи спиртного в багажные отсеки самолетов «можно будет только за счет установки дополнительных пунктов досмотра перед выходами на посадку».

Источник издания в авиационной отрасли предположил, что инициатива в случае ее реализации «негативно скажется на доходах аэропортов».

Первый зампред думского комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков счел запрет на пронос спиртного в самолет неэффективной мерой.

«Как алкоголь собирать? Сдавать его командиру экипажа? – недоумевает парламентарий. – Может, еще на алкотестерах всех проверять?" Депутат в связи с этим напомнил о недавних поправках к Уголовному кодексу РФ: в январе этого года комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект, по которому авиадебоширам грозит до семи лет лишения свободы. Лысаков назвал эту жесткую меру эффективной в борьбе с правонарушителями. Он добавил, что ограничивать полеты необходимо только гражданам, уже осужденным за дебош по уголовным статьям.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.02.17

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