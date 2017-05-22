Впервые в России: авиадебошир попал под «уголовку», ему грозит до 5 лет тюрьмы

Публикации за 22.05.17

МВД России впервые возбудило уголовное дело в отношении авиадебошира после того, как в марте этого года Госдума приняла закон об уголовном наказании для авиахулиганов.

Под «уголовку» попал пассажир рейса «Тель-Авив – Москва», который 19 мая во время полета пытался открыть дверь самолета, угрожая тем самым безопасности лайнера и людей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Вовк. По ее словам, в отношении задержанного пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

19 мая в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево от командира авиалайнера поступило сообщение, что на борту пьяный пассажир использует ненормативную лексику, распивает спиртные напитки и пытается открыть дверь самолета. Хулиган – 50-летний гражданин Израиля – был задержан и доставлен в дежурную часть МВД. Накануне Химкинский городской суд санкционировал арест задержанного.

Как отметила Вовк, «это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира, после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте».

Напомним, 17 марта Госдума утвердила в третьем чтении закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Ответственность грозит гражданам за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования, включая железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный. Под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к окружающим. Наказание за такое деяние предусматривает до пяти лет лишения свободы. Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то максимальное наказание – лишение свободы на семь лет.

Москва, Светлана Петрова

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