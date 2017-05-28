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Скандалы и происшествия

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Публикации за 28.05.17

Первая «уголовка» за авиадебош никого не учит: москвича сняли с самолета за пьяную драку / Хулиган заставил пилотов сесть на полпути в Турцию

Первая «уголовка» за авиадебош никого не учит: москвича сняли с самолета за пьяную драку Хулиган заставил пилотов сесть на полпути в Турцию

Летевший из Москвы на турецкий курорт Бодрум пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре из-за пьяного дебоша.

Один из пассажиров ночного рейса Москва-Мугла, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару устроил драку с соседями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что хулиган изрядно принял на грудь еще до вылета.

Бортпроводникам не удалось утихомирить дебошира. Командир принял решение прервать полет и сесть в аэропорту Краснодара, поскольку ситуация на борту несла угрозу жизни. Зачинщик драки был снят с рейса и передан сотрудникам полиции, после чего самолет продолжил полет в Турцию.

Напомним, на прошлой неделе МВД России впервые возбудило уголовное дело в отношении авиадебошира после того, как в марте этого года Госдума приняла закон об уголовном наказании для авиахулиганов. Под «уголовку» попал пассажир рейса «Тель-Авив – Москва», гражданин Израиля. Мужчина 19 мая во время полета пытался открыть дверь самолета, угрожая тем самым безопасности лайнера и людей. В отношении задержанного пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

17 марта Госдума утвердила в третьем окончательном чтении закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Ответственность грозит гражданам за хулиганство, совершенное на различных видах транспорта общего пользования, включая железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный. Под хулиганством понимается грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к окружающим. Наказание за такое деяние предусматривает до пяти лет лишения свободы. Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, то максимальное наказание – лишение свободы на семь лет.

Москва, Светлана Петрова

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