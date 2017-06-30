Пьяный мужчина устроил часовую драку на борту самолета Москва – Анталья

На борту самолета, выполнявшего полет из Москвы в Анталью, произошла драка. Ее зачинщиком оказался пьяный пассажир. Дебошира задержали полицейские. Он находится под стражей в аэропорту турецкого курорта.

По данным ТАСС, драка на борту воздушного судна продолжалась больше часа. Дебошир летел с семьей (супруга и двое детей), а также с компанией друзей. Его товарищи рассказали, что перед полетом мужчина выпил, так как сильно нервничал, из-за того, что это была его первая поездка за рубеж.

Стюарды и пассажиры пытались успокоить мужчину, но в итоге им пришлось связать его. Командир самолета несколько раз по громкой связи призывал соблюдать правила безопасности, а также просил не портить отдых семье и друзьям. Но вразумить мужчину так и не удалось.

Еще в воздухе экипаж лайнера связался с диспетчерами аэропорта Антальи и вызвал полицию, которая забрала неадекватного пассажира после приземления воздушного судна.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.06.17

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