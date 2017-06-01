В Екатеринбурге осудят авиадебоширку, которая пыталась пронести в самолет водку

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении пьяной пассажирки, которая пыталась пронести бутылку водки в самолет. Женщина отказалась сдать спиртное при досмотре, устроила скандал и обматерила полицейских. Ей грозит большой штраф или исправительные работы.

Инцидент произошел 14 марта в Кольцово при досмотре пассажиров рейса U6-268 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего в Москву. По версии следствия, 56-летняя женщина пыталась в ручной клади пронести бутылку водки объемом 0,5 литра, хотя провоз любой жидкости на борту запрещен. На требование службы авиационной безопасности Кольцово сдать бутылку в багаж или оставить в секторе досмотра пассажирка повела себя неадекватно. На место были вызваны сотрудники полиции ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, которые установили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения и ругается матом. То есть совершает административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Сотрудники транспортной полиции потребовали от пассажирки прекратить дебоширить и пройти к стойкам проверки документов для составления акта об отказе пассажиру в перевозке в связи с созданием беспорядка. Также женщине предложили проследовать в помещение дежурной части ЛО МВД России в аэропорту Кольцово для составления протокола об административном правонарушении.

«На законные требования сотрудника транспортной полиции женщина отреагировала неадекватно, оказала неповиновение представителю власти и отказалась выполнять законные требования сотрудников полиции, высказалась в отношении сотрудника полиции грубой нецензурной бранью в присутствии других пассажиров», – сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следственными органами завершено расследование уголовного дела по ст. 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»). Дело направлено транспортному прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего его направления в суд.

Добавим, что женщине, можно сказать, повезло. Ей грозит либо большой штраф (от 40 тысяч рублей), либо исправительные работы. Всем авиадебоширам, дела в отношении которых возбуждаются после 15 апреля, грозит лишение свободы на срок до 5 лет – в связи с принятием нового закона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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