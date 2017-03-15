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Скандалы и происшествия

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Публикации за 15.03.17

Получи дело за породию на голос Владимира Путина / В Перми затеяли разбирательство из-за использования «голоса президента» в рекламе
Скриншот видео «Comedy Club»

Получи дело за породию на голос Владимира Путина В Перми затеяли разбирательство из-за использования «голоса президента» в рекламе

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело о нарушении закона «О рекламе» из-за использования в рекламного ролике «голоса президента РФ». Об этом сообщает региональное УФАС.

Разбирательство проводится в отношении ООО «Альянс-Инвест». В аудиоролике, транслировавшемся в январе этого года в эфире радиостанции «Болид», человек, говорящий голосом, похожим на голос президента Владимира Путина, предлагал жителям Перми посетить местный квест-рум, которым владеет вышеуказанная компания. «По всем вопросам обращайтесь ко мне или к моей секретарше», – гласил голос из рекламного ролика.

В ходе предварительной проверки спорный ролик обсуждался на экспертном совете по рекламе. Совет пришел к выводу, что при озвучивании ролика голосом, сходным с голосом Путина, создается впечатление, что в данном ролике используется голос президента России, и что данный квест-рум одобряется главой государства. «Ролик выполнен в стилистике новогоднего послания главы страны и соответствует стилистике данного послания», – отмечается в сообщении ведомства.

Первое заседание по делу назначено на 23 марта.

Стоит отметить, что коммерсанты очень часто эксплуатируют образ Путина. Портреты президента можно увидеть на футболках, телефонах, кружках, матрешках и даже коврах. Предприниматели пошли еще дальше: недавно в Екатеринбурге в продаже появились .

Пермь, Светлана Петрова

Пермь. Другие новости 15.03.17

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