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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

Предвыборное настроение: уральцам предложили облизать Путина за 45 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Предвыборное настроение: уральцам предложили облизать Путина за 45 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге, похоже, уже формируется предвыборное настроение. В продаже вновь появились товары, эксплуатирующие образ президента РФ. Леденцы в виде головы Путина стоят 45 рублей, и, как утверждают продавцы, уральцы охотно их приобретают. «Приходят и покупают сразу по 5-10 и больше штук», – рассказывает продавец магазина, предложившего горожанам облизать президента.

Новый День: Предвыборное настроение: уральцам предложили облизать Путина за 45 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Отметим, что лизнуть Путина уже предлагалось в 2002 году – в продажу поступила эксклюзивная серия мороженого. После присоединения Крыма .

Новый День: Предвыборное настроение: уральцам предложили облизать Путина за 45 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Сейчас, за год до выборов президента, можно прогнозировать рост числа товаров, использующих образ президента. Почему покупатели смеются, приобретая такие товары, – смотрите на видео.

Новый День: Предвыборное настроение: уральцам предложили облизать Путина за 45 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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