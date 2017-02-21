Предвыборное настроение: уральцам предложили облизать Путина за 45 рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 21.02.17

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В Екатеринбурге, похоже, уже формируется предвыборное настроение. В продаже вновь появились товары, эксплуатирующие образ президента РФ. Леденцы в виде головы Путина стоят 45 рублей, и, как утверждают продавцы, уральцы охотно их приобретают. «Приходят и покупают сразу по 5-10 и больше штук», – рассказывает продавец магазина, предложившего горожанам облизать президента.

Отметим, что лизнуть Путина уже предлагалось на выставке вооружений Russian Expo Arms в 2002 году – в продажу поступила эксклюзивная серия мороженого. После присоединения Крыма в моду вошли кружки, футболки, татуировки с изображением Владимира Владимировича.

Сейчас, за год до выборов президента, можно прогнозировать рост числа товаров, использующих образ президента. Почему покупатели смеются, приобретая такие товары, – смотрите на видео.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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