Бухгалтер кемеровского ЖКУ украла из кассы более 57 млн рублей / Чтобы поиграть на бирже

Публикации за 23.03.17

В Кемеровской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении 57 млн рублей, собранных в качестве оплаты за полученные коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что в феврале 2017 года прокуратура Кемеровского района в ходе проверки выявила, что с сентября 2015 по декабрь 2016 года в основную кассу МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» из его подразделений поступали полученные от местных жителей деньги в счет оплаты коммунальных услуг и поставленный уголь. Но, как оказалось, в приходных кассовых ордерах суммы поступающих средств занижались и впоследствии присваивались. Всего прокуратура выявила хищение на 57 млн 170 тыс. рублей.

По предварительным данным, к совершению преступления причастна одна из сотрудниц бухгалтерии. У нее возникли финансовые затруднения из-за кредитных обязательств. В связи с этим она решила заработать на фондовых рынках. В сентябре 2016 года она заключила договор с брокерской конторой, находящейся в Лондоне. На счета этой организации она перечисляла денежные средства потребителей коммунальных услуг. Полученную прибыль женщина якобы планировала вернуть в кассу.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере» (ч.4 ст.158 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры. Кроме того, по результатам внесенного прокурором района представления женщина уволена в связи с утратой доверия.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 23.03.17

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