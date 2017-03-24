NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 24.03.17

При нападении на полк Росгвардии в Чечне погибли 6 силовиков, трое ранены
фото rg.ru

При нападении на полк Росгвардии в Чечне погибли 6 силовиков, трое ранены

погибли 6 военнослужащих, ранены 3 человека. Атака боевиков отражена, говорится в сообщении Росгвардии. Вся группа нападавших, состоявшая из 6 человек, уничтожена.

По данным Росгвардии, группа вооруженных бандитов около 02:30 пятницы попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии, воспользовавшись сильным туманом.

«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены 6 нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые, – сообщили в Росгвардии. – В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло».

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что у нападавших было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них – муляжи поясов смертников

Источник РИА «Новости» в силовых ведомствах региона уточнил, что при атаке боевиков ранены 3 военнослужащих 140 артполка воинской части Росгвардии, дислоцированной, расположенной в Наурском районе. Все они с огнестрельными ранениями ног и головы доставлены в центральную районную больницу.

В настоящее время район боестолкновения блокирован. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ.

Ранее о нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Наурском районе Чечни сообщили СМИ. По их данным, атаку совершили 8 бандитов, 6 из которых были ликвидированы, а двое скрылись.

Москва, Грозный, Светлана Петрова

Москва, Грозный. Другие новости 24.03.17

Под запрет попали шесть видов сыров из Белоруссии. / Охранник убитого Вороненкова до сих пор молчит – «неважно» себя чувствует. / Организаторы «Евровидения» хотят сохранить лицо, предложив спеть Самойловой виртуально. В России отвергли эту идею: «Странное предложение».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter