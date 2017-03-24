Террористы «Исламского государства» взяли ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне

Публикации за 24.03.17

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает сайт американской организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность исламистов.

«Кавказское подразделение «Исламского государства» заявило, что совершило нападение на базу Нацгвардии России в Чечне, убив по меньшей мере шесть военных и ранив еще троих», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью группа вооруженных бандитов около 02:30 попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии, воспользовавшись сильным туманом.

«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены 6 нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые, – сообщили в Росгвардии. – В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло».

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что у нападавших было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них – муляжи поясов смертников.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317, части 2 статьи 208, части 3 статьи 222, пп. «а, б» части 4 статьи 226 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих, участие в незаконном вооруженном формировании; незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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