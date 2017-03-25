Старушка атаковала электрошокером школьницу, не уступившую ей место / Девочка в больнице, хулиганка сбежала

Публикации за 25.03.17

В Ульяновске старушка ударила школьницу электрошокером за то, что девочка не уступила ей место в маршрутке.

Пенсионерка попросила 16-летнюю ученицу уступить ей место. Когда та отказалась, пожилая женщина достала из сумки электрошокер и ударила им подростка в грудь, сообщает портал ntr-24.ru.

После атаки девочка упала и закричала от боли. Пассажиры вызвали скорую помощь. На место инцидента также прибыли полицейские, но пожилой хулиганке удалось скрыться.

Родители пострадавшей девочки написали по данному факту заявление в полицию.

Ульяновск, Ольга Панфилова

Ульяновск. Другие новости 25.03.17

Немецкий госбанк ошибочно перевел на чужие счета более 4 млрд евро. / В Подмосковье «Газель» протаранила иномарку: погибли 3 детей. / В Миассе иномарка сбила 10-летнего мальчика. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»