Пенсионеры избили двух москвичек, не уступивших им место в автобусе

Сестры-пенсионерки набросились с кулаками на двух женщина за отказ уступить место в автобусе.

Инцидент произошел в Москве, сообщает Telegram-канале Mash. Пострадавшая 50-летняя женщина ехала в автобусе маршрута №224 вместе с дочерью, заняв сидячее место. Оказавшиеся рядом сестры-пенсионерки и их пожилой брат решили наказать женщин за «неправильное» поведение. Отмечается, что в итоге у избитых москвичек сломан телефон, порваны вещи и немного разбиты лица.

Напомним, в Ульяновске в марте этого года старушка ударила школьницу электрошокером за то, что 16-летняя школьница не уступила ей место в маршрутке. После атаки девушка упала и закричала от боли. Пассажиры вызвали скорую помощь. На место инцидента также прибыли полицейские, но хулиганке удалось скрыться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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