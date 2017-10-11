Среда, 11 октября 2017, 14:29 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Пенсионеры избили двух москвичек, не уступивших им место в автобусе

Пенсионеры избили двух москвичек, не уступивших им место в автобусе

Сестры-пенсионерки набросились с кулаками на двух женщина за отказ уступить место в автобусе.

Инцидент произошел в Москве, сообщает Telegram-канале Mash. Пострадавшая 50-летняя женщина ехала в автобусе маршрута №224 вместе с дочерью, заняв сидячее место. Оказавшиеся рядом сестры-пенсионерки и их пожилой брат решили наказать женщин за «неправильное» поведение. Отмечается, что в итоге у избитых москвичек сломан телефон, порваны вещи и немного разбиты лица.

Напомним, в Ульяновске в марте этого года старушка ударила школьницу электрошокером за то, что 16-летняя школьница не уступила ей место в маршрутке. После атаки девушка упала и закричала от боли. Пассажиры вызвали скорую помощь. На место инцидента также прибыли полицейские, но хулиганке удалось скрыться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.17

В Екатеринбурге раскрыто убийство мигранта, зарезанного на бульваре Культуры. / В Малайзии из унитаза вылезла неведомая двухметровая тварь (ВИДЕО). / В Москве мужчину сожгли заживо на глазах прохожих.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Старушка атаковала электрошокером школьницу, не уступившую ей место

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

На Вторчермете полицейские задержали пьяницу с ружьем

Екатеринбург /

У екатеринбургской УК арестовали «Лексус» за 20 миллионов долга по налогам

Северо-Запад /

Учредителя «Юлмарта» обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей

Москва /

В Москве арестованы лже-сотрудники спецслужб, похитившие бизнесмена

Екатеринбург /

В Екатеринбурге раскрыто убийство мигранта, зарезанного на бульваре Культуры

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости