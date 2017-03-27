ФСБ «накрыла» международную банду торговцев оружием / Изъяты авиапушки, российское и импортное оружие, взрывчатка

Публикации за 27.03.17

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ пресекли деятельность международной преступной группы, модернизировавшей огнестрельное оружие из малогабаритных макетов. Работы проводились в подпольных мастерских, а оружие сбывалось в различных российских регионах.

«23 марта 2017 года в Калужской, Брянской, Московской областях привлечена к уголовному преследованию группа лиц, занимавшихся криминальным бизнесом по поставке, сбыту и изготовлению огнестрельного оружия в подпольных мастерских на территории Центрального федерального округа», – сообщили в ЦОС ФСБ.

Кроме того, в спецслужбе отметили, что в местах проживания участников преступной группы обнаружены и изъяты три авиационных пушки калибра 23 мм, 56 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, около 100 частей к огнестрельному оружию, 15 кг взрывчатых веществ, 10 гранат, две мины, 10 взрывателей и детонаторов, два приспособления для бесшумной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия.

Помимо этого в ФСБ сообщили, что в результате проведенных мероприятий была прекращена деятельность четырех нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Как передает «Интерфакс», сотрудники следственного управления возбудили в отношении основных членов преступной группы уголовное дело. «По результатам экспертиз в отношении жителей Московской, Калужской и Брянской областей, задействованных в криминальном бизнесе, также будут возбуждены уголовные дела по статьям 222, 222.1, 223 УК РФ», – отметили в ЦОС ФСБ.

Москва, Иван Гридин

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