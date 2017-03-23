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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.03.17

Спецслужбы РФ обезвредили контрабандистов оружия

Спецслужбы РФ обезвредили контрабандистов оружия

Сотрудники ФСБ задержали группу людей, занимавшихся контрабандой оружия из США. Преступники пересылали вооружение и боеприпасы международной почтой. В ходе обысков изъято 19 единиц оружия, а также закрыты две подпольные мастерские.

Контрабандисты были задержаны в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ, все они граждане России, сообщает официальный портал Федеральной службой безопасности. Огнестрельное оружие, боеприпасы и детали переправлялись из США в Россию с помощью международных почтовых отправлений.

Сотрудники спецслужб изъяли два пулемета, две штурмовые винтовки американского производства «AR-15», восемь пистолетов и револьверов иностранного и российского производства («Glock-17», «Glock-19», «Colt 1911», «Маузер», «ТТ», «Наган»), семь зарубежных и отечественных карабинов и ружей, а также патроны к ним.

Кроме того, прекращена деятельность двух подпольных мастерских, в которых проводилась модернизации средств поражения.

Уголовное дело возбуждено по ст. 222, 222.1 и 226.1 УК России (незаконный оборот оружия и их контрабанда). ФСБ продолжает следственные мероприятия, направленные на пресечение контрабанды оружия из за рубежа.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.03.17

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