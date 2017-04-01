СКР возбудил дело о призыве к беспорядкам в Москве

Публикации за 01.04.17

В Москве по факту призыва к массовым беспорядкам возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам)», – сообщили в ведомстве..

По версии следствия, 29 марта 2017 года в интернете, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленное лицо под псевдонимом разместило текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Следствие принимают все меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям. Расследование уголовного дела продолжается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.17

Террористы научились прятать взрывчатку в гаджетах. Сканеры в аэропортах неспособны обнаружить ее. / В Петербурге Ford задавил на тротуаре двух мужчин (ФОТО). Женщина получила серьезные травмы. / Песков ответил американцам на «коррупционный вопрос». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»