На Манежной площади в Москве состоялись первые задержания

Публикации за 02.04.17

На Манежной площади в российской столице прошли первые задержания участников несанкционированной акции. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. Один из них, как утверждает блогер Илья Варламов в своем Twitter, является школьником.

При нем полицейские обнаружили учебник алгебры, конституцию России и пачку денег (вероятно, игрушечную). По данным телеканала «Дождь», еще один гражданин выкрикивал, что президент России Владимир Путин «наш лидер» и «the best» (лучший – прим. ред.), передает телеканал «Дождь». В итоге был задержан. Еще одного мужчину задержали, после того как он выкрикивал «провокационные лозунги».

Кроме того, по площади гулял активист с российским флагом. В отношении него долго не предпринималось никаких действий, но позже правоохранители подъехали к нему на автомобиле и задержали, передает РБК. В целом, по оценкам наблюдателей, ситуация на Манежной площади спокойная. Часть площади перекрыта, возле Исторического музея стоят несколько автомобилей полиции. На Красную площадь проход открыт, но гражданам нужно пройти через рамки металлодетектера.

​По словам одного из активистов, он пришел на площадь, чтобы выразить недовольство сложившейся ситуацией в стране. «Судебная система не работает, людей неправомерно осуждают. Я пришел выразить протест, потому что не работает и законодательная власть», – сказал 18-летний парень.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что по факту призыва к массовым беспорядкам возбуждено уголовное дело по статье «призыв к массовым беспорядкам» (ч.3 ст.212 УК РФ).

По версии следствия, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом разместило текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Следствие принимают все меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что Федеральная служба охраны (ФСО) предупреждала, что Красная площадь может быть закрыта для прохода 2 апреля, так как там может состояться подготовка к параду Победы. В МВД также заявляли, что органы правопорядка примут «все необходимые меры», чтобы обеспечить безопасность в Москве «в связи с распространяющимися в сети интернет призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля».

Москва, Иван Гридин

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