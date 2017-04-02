На Манежной площади в Москве состоялись первые задержания

На Манежной площади в российской столице прошли первые задержания участников несанкционированной акции. Всего сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек. Один из них, как утверждает блогер Илья Варламов в своем Twitter, является школьником.
При нем полицейские обнаружили учебник алгебры, конституцию России и пачку денег (вероятно, игрушечную). По данным телеканала «Дождь», еще один гражданин выкрикивал, что президент России Владимир Путин «наш лидер» и «the best» (лучший – прим. ред.), передает телеканал «Дождь». В итоге был задержан. Еще одного мужчину задержали, после того как он выкрикивал «провокационные лозунги».
Кроме того, по площади гулял активист с российским флагом. В отношении него долго не предпринималось никаких действий, но позже правоохранители подъехали к нему на автомобиле и задержали, передает РБК. В целом, по оценкам наблюдателей, ситуация на Манежной площади спокойная. Часть площади перекрыта, возле Исторического музея стоят несколько автомобилей полиции. На Красную площадь проход открыт, но гражданам нужно пройти через рамки металлодетектера.
По словам одного из активистов, он пришел на площадь, чтобы выразить недовольство сложившейся ситуацией в стране. «Судебная система не работает, людей неправомерно осуждают. Я пришел выразить протест, потому что не работает и законодательная власть», – сказал 18-летний парень.
Как писал «Новый День», вчера стало известно, что по факту призыва к массовым беспорядкам возбуждено уголовное дело по статье «призыв к массовым беспорядкам» (ч.3 ст.212 УК РФ).
По версии следствия, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом разместило текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Следствие принимают все меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям. Расследование уголовного дела продолжается.
Стоит отметить, что Федеральная служба охраны (ФСО) предупреждала, что Красная площадь может быть закрыта для прохода 2 апреля, так как там может состояться подготовка к параду Победы. В МВД также заявляли, что органы правопорядка примут «все необходимые меры», чтобы обеспечить безопасность в Москве «в связи с распространяющимися в сети интернет призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля».
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 02.04.17
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