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Скандалы и происшествия

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Публикации за 06.04.17

В соцсетях появилось видео взрыва у школы в Ростове-на-Дону (ВИДЕО) / Возбуждено дело по двум уголовным статьям
Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео взрыва у школы в Ростове-на-Дону (ВИДЕО) Возбуждено дело по двум уголовным статьям

В социальных сетях появилось видео момента взрыва возле школы №5 в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, как неизвестный прохожий в черной шапке или капюшоне, одетый в темную куртку и штаны со светлыми лампасами положил у входа в здание образовательного учреждения некий предмет. Через весьма непродолжительное время из-за угла вышел другой мужчина (по данным местных СМИ, Дмитрий Колесник) и подобрал его и несколько секунд рассматривал в руках, после чего произошел взрыв с огненной вспышкой и облаком белого дыма. После этого пострадавший, корчась от боли, хромая ушел в сторону через проезжую часть.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, ЧП случилось сегодня в 7:40. В результате взрыва травмы получил 46-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» (ч.1 ст.222-1, ч.3 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ).

В следственном управлении также уточнили, что 46-летний мужчина, находясь на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической, подобрал неустановленный предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции. взрывотехники УФСБ России по Ростовской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данным портала 161.ru, пострадавший работал дворником. Как сообщает Donday, Дмитрий работает на судостроительном заводе слесарем-ремонтником пятого разряда.

ЧП в Ростове-на-Дону вызвало большой общественный резонанс в социальных сетях. По мнению пользователей, замаскированная под фонарик бомба была подложена у входа в школу перед началом учебного дня в расчете, что ее подберет ребенок. Родителям советуют провести беседы с детьми, чтобы те не подбирали предметы на улице.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 06.04.17

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