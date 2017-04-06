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Скандалы и происшествия

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Публикации за 06.04.17

Возле школы в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв, ранен сторож / Бомба была замаскирована под фонарик

Возле школы в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв, ранен сторож Бомба была замаскирована под фонарик

Возле одной из школ в центре Ростове-на-Дону произошел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек. На место происшествия выехали все оперативные службы города. С места ЧП поступает противоречивая информация. По предварительным данным, сторож учебного заведения подобрал на улице фонарик, который взорвался у него в руках при включении.

Инцидент произошел на улице Социалистическая рядом со школой №198 в четверг около семи часов утра, сообщает «Комсомольская правда в Ростове-на-Дону». По словам очевидцев, на которых ссылается «КП», 46-летний мужчина подобрал фонарик на улице. При попытке его включить прибор взорвался прямо у прохожего в руках. У мужчины оторвало правую кисть, три пальца на левой руке. Также пострадавший получил ранения брюшной полости. Мужчина доставлен в больницу скорой медицинской помощи №2. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Между тем, издание «Блокнот Ростов» сообщает, что в результате взрыва пострадал дворник. Мужчина нашел бесхозную сумку, которая взорвалась у него в руках.

«Лайф», в свою очередь, сообщает, что при взрыве ранения получил сторож учебного заведения. Мужчина заметил предмет, похожий на фонарик, во время обхода территории, поднял его прогремел взрыв. По данным издания, пострадал сторож лицея №5.

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники МЧС. Вся прилегающая территория оцеплена. Движение транспорта перекрыто.

Ростов-на-Дону, Ольга Панфилова

Ростов-на-Дону. Другие новости 06.04.17

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