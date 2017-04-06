На детской площадке в Ростове-на-Дону обезвредили самодельную бомбу / Ранее взрывное устройство, замаскированное под фонарик, нашли в центре города

Публикации за 06.04.17

В Ростове-на-Дону обнаружена еще одна самодельная бомба.

Взрывное устройство нашли около 15:00 на детской площадке во дворе дома по адресу Береговая, 23/А, сообщает издание donday.ru. На место прибыли полицейские и саперы. Взрывотехники обезвредили бомбу с помощью управляемого подрыва, предварительно эвакуировав с территории всех людей.

Ранее сегодня в центре Ростова-на-Дону было обнаружено взрывное устройство, замаскированное под электрический фонарик. Бомба была найдена на улице Пушкинской неподалеку от памятника Высоцкому. Отмечается, что саперы ОМОН обезвредили опасный предмет прямо на пешеходной аллее.

Утром 6 апреля возле школы №5 в центре Ростова прогремел взрыв. Бомба, замаскированная под фонарик, взорвалась в руках у прохожего. 46-летний мужчина, находясь на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической, подобрал фонарик, после чего произошел взрыв. У мужчины оторвало правую кисть. Также пострадавший получил ранения брюшной полости. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Утренний инцидент в Ростове-на-Дону вызвал большой общественный резонанс в соцсетях. По мнению пользователей, замаскированная под фонарик бомба была подложена у входа в школу перед началом учебного дня в расчете, что ее подберет ребенок. Родителям советуют провести беседы с детьми, чтобы те не подбирали предметы на улице.

Ростов-на-Дону, Светлана Петрова

Ростов-на-Дону. Другие новости 06.04.17

В Санкт-Петербурге в многоэтажке прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО). / Отделение почты в Подмосковье эвакуировали из-за оружия в посылке. / Купаться запрещено: в Челябинске инвалидам не продают билеты в бассейн. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»