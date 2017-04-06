В центре Ростова-на-Дону нашли бомбу, замаскированную под фонарик (ФОТО) / Саперы обезвреживают взрывное устройство

Публикации за 06.04.17

В центре Ростова-на-Дону обнаружено взрывное устройство, замаскированное под электрический фонарик. Бомба была найдена сегодня днем на улице Пушкинской неподалеку от памятника Высоцкому. В настоящее время саперы ОМОН обезвреживают опасную находку, сообщает издание DonDay.ru.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, МЧС и несколько бригад скорой помощи. Территория возле памятника Высоцкому оцеплена.

На Пушкинской нашли взрывное устройство, спрятанное в фонарик (фото donday.ru)

Утром 6 апреля возле школы №5 в центре Ростова прогремел взрыв. Бомба, замаскированная под фонарик, взорвалась в руках у прохожего. 46-летний мужчина, находясь на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической, подобрал неустановленный предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. У мужчины оторвало правую кисть. Также пострадавший получил ранения брюшной полости. Мужчина доставлен в больницу скорой медицинской помощи №2. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Правоохранители отказались считать произошедшее терактом. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» (ч.1 ст.222-1, ч.3 ст.30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ).

Утренний инцидент в Ростове-на-Дону вызвал большой общественный резонанс в социальных сетях. По мнению пользователей, замаскированная под фонарик бомба была подложена у входа в школу перед началом учебного дня в расчете, что ее подберет ребенок. Родителям советуют провести беседы с детьми, чтобы те не подбирали предметы на улице.

Ростов-на-Дону, Светлана Петрова

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