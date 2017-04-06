Взрывающиеся в Ростове-на-Дону фонарики оказались уткой / Следственный комитет выступил с опровержением

Публикации за 06.04.17

Ростовское региональное управление Следственного комитета опровергло информацию о врывающихся фонариках, якобы обнаруженных на улицах Береговая и Пушкинская. «Данная информация не соответствует действительности. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим следственное управление предупредило средства массовой информации об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва неустановленного предмета в четверг утром в Ростове-на-Дону пострадал один человек. По предварительной версии, взорвался неустановленный предмет, похожий на фонарик. Позже появились новости о проверке экстренными службами на детской площадке еще одного взрывного устройства, также замаскированного под фонарик.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром 6 апреля возле школы №5 в центре Ростова прогремел взрыв. Бомба, замаскированная под фонарик, взорвалась в руках у прохожего. 46-летний мужчина, находясь на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической, подобрал фонарик, после чего произошел взрыв. У мужчины оторвало правую кисть. Также пострадавший получил ранения брюшной полости. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Утренний инцидент в Ростове-на-Дону вызвал большой общественный резонанс в соцсетях. По мнению пользователей, замаскированная под фонарик бомба была подложена у входа в школу перед началом учебного дня в расчете, что ее подберет ребенок. Родителям советуют провести беседы с детьми, чтобы те не подбирали предметы на улице.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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