В Ростове-на-Дону поймали злоумышленника, устроившего взрыв у школы / Мужчина подбросил бомбу-фонарик из ревности

Публикации за 07.04.17

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о задержании подозреваемого в организации взрыва возле школы №5 в центре Ростова-на-Дону. По версии НАК, причиной инцидента стал бытовой конфликт. При этом в НАК подчеркнули, что случившееся не является терактом и относится к общеуголовным преступлениям.

«Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону, – отмечается в сообщении ведомства. – Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления». В НАК добавили, что силовики оперативно установили место нахождения злоумышленника и задержали его. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, указали в ведомстве.

Местные СМИ сообщили, что взрывник пошел на преступление из ревности. По информации источника в правоохранительных органах, злоумышленник приревновал потерпевшего к гражданской жене и решил отомстить. Преступник смастерил взрывное устройство и подбросил на маршрут, по которому соперник ходил ежедневно, сообщает портал 161.ru.

Напомним, утром 6 апреля возле школы №5 в центре Ростова прогремел взрыв. Бомба, замаскированная под фонарик, взорвалась в руках у прохожего. 46-летний мужчина, находясь на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической, подобрал фонарик, после чего произошел взрыв. У мужчины оторвало правую кисть. Также пострадавший получил ранения брюшной полости. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Позже в СМИ появились сообщения о проверке экстренными службами еще двух взрывных устройств, также замаскированных под фонарик, на детской площадке на улице Береговая и на пешеходной аллее на Пушкинской улице. Однако ростовское управление Следственного комитета РФ опровергло информацию о якобы найденных врывающихся фонариках и предупредило СМИ об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников.

Вчерашний инцидент в Ростове вызвал большой общественный резонанс в соцсетях. По мнению пользователей, замаскированная под фонарик бомба была подложена у входа в школу перед началом учебного дня в расчете, что ее подберет ребенок. Родителям советуют провести беседы с детьми, чтобы те не подбирали предметы на улице.

Ростов-на-Дону, Ольга Панфилова

Ростов-на-Дону. Другие новости 07.04.17

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