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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.04.17

В Забайкалье экс-полицейский получил условный срок за выбивание показаний / Он также присвоил более 2 млн рублей

В Забайкалье экс-полицейский получил условный срок за выбивание показаний Он также присвоил более 2 млн рублей

В Забайкальском крае экс-начальник районного отдела полиции Игорь Сутупов получил 5 лет лишения свободы условно за избиение задержанного и присвоение 2 млн рублей. Об этом сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Как напоминает «Медиазона», Сутупова обвиняли в том, что в 2010-2012 годах он, будучи начальником ОМВД по Бородинскому району, вместе с бухгалтером этого же отдела полиции присваивал деньги учреждения, незаконно оформляя документы на командировочные расходы и на оплату ремонта здания. Таким образом он похитил более 2 млн рублей.

В июле 2015 года Сутупов, занимая должность главы ОМВД по Краснокаменску и Краснокаменскому району, потребовал от задержанного признаться в преступлении и избил его: он сильно надавил мужчине пальцами на лицо и уши, а также дважды ударил его затылком о стену. В итоге у потерпевшего диагностировали разрыв барабанной перепонки.

Суд признал Сутупова виновным в превышении полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ), служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ) и в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч.3 и 4 ст160 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а также лишили права занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение двух лет. По словам адвоката потерпевшего Павла Рысина, он намерен подать иск на возмещение морального вреда от действий Сутупова.

Обвинявшаяся по тому же делу бухгалтер ОМВД по Борзинскому району Татьяна Черникова полностью признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием. Ее приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно.

Чита, Иван Гридин

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