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Скандалы и происшествия

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Публикации за 13.04.17

В Москве из окна выпал исполнитель главной роли в «Обитаемом острове»
Фото: SBblog.ru

В Москве из окна выпал исполнитель главной роли в «Обитаемом острове»

Исполнитель главной роли (Максима Каммерера) в фильме «Обитаемый остров» актер Василий Степанов выпал из окна жилого дома в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Актер выжил, но получил тяжелые травмы. У него сломан таз, стопы и плечо. По словам очевидцев, он сидел на подоконнике окна своей квартиры на улице Давыдковская и не удержал равновесие. Предположительно, случившееся стало несчастным случаем.

Напомним, 31-летний актер сыграл прогрессора Максима Каммерера в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров» по мотивам романа братьев Стругацкий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.17

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