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Публикации за 13.04.17

Звезда «Обитаемого острова» госпитализирован в психбольницу
Василий Степанов. Фото из Facebook актера

Звезда «Обитаемого острова» госпитализирован в психбольницу

Исполнитель главной роли (Максима Каммерера) в фильме «Обитаемый остров» – актер Василий Степанов, который сегодня выпал из окна пятиэтажки, госпитализирован в Психиатрическую клиническую больницу №1 им. Алексеева. «Василий Сергеевич (Степанов)… в восьмом отделении», – сообщили в справочной службе медучреждения, передает РИА «Новости».

О состоянии актера не сообщается. Ранее сегодня стало известно, что Степанов выпал из окна жилого дома. Артист выжил, но получил тяжелые травмы: у него сломан таз, стопы и плечо.

По словам очевидцев, он сидел на подоконнике окна своей квартиры на улице Давыдковская и не удержал равновесие. Предположительно, случившееся стало несчастным случаем.

Москва, Светлана Антонова

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