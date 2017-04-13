Звезда «Обитаемого острова» госпитализирован в психбольницу

Публикации за 13.04.17

Исполнитель главной роли (Максима Каммерера) в фильме «Обитаемый остров» – актер Василий Степанов, который сегодня выпал из окна пятиэтажки, госпитализирован в Психиатрическую клиническую больницу №1 им. Алексеева. «Василий Сергеевич (Степанов)… в восьмом отделении», – сообщили в справочной службе медучреждения, передает РИА «Новости».

О состоянии актера не сообщается. Ранее сегодня стало известно, что Степанов выпал из окна жилого дома. Артист выжил, но получил тяжелые травмы: у него сломан таз, стопы и плечо.

По словам очевидцев, он сидел на подоконнике окна своей квартиры на улице Давыдковская и не удержал равновесие. Предположительно, случившееся стало несчастным случаем.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.04.17

Глава МЭР снова пророчит российской валюте ослабление: к концу года доллар станет дороже 62 рублей. / США отрицают авиаудары по складам с химоружием в Сирии. Россия направила беспилотники на место предполагаемой бомбардировки. / В Подмосковье внедорожник сбил пару косуль. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»