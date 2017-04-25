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Скандалы и происшествия

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Публикации за 25.04.17

В США застрелили гражданку России / Девушка погибла от рук любовника

В США застрелили гражданку России Девушка погибла от рук любовника

В американском штате Орегон полицейские обнаружили труп женщины, которая была застрелена. Как выяснилось позже, жертвой убийства стала 27-летняя гражданка России Анна Репкина, которая недавно прибыла в США, чтобы устроить личную жизнь.

По данным следствия, убийство было совершено еще в середине апреля, тело с огнестрельным ранением в затылок нашли в округе Бентон, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско. Несколько дней спустя удалось установить личность погибшей, ей оказалась россиянка Анна Репкина.

В Генконсульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили эту информацию. Российское дипломатическое ведомство связалось с родственниками девушки. Кроме того, дипломаты следят за ходом расследования и поддерживают контакт с полицейскими США.

По предварительным данным, причиной трагедии стала бытовая ссора. Анна Репкина прибыла в США 1 марта. По словам заместителя шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, россиянка собиралась наладить свою жизнь. В ходе расследования правоохранители установили, что девушка была в близких отношениях с американцем Уильямом Харгроувом. Однако у мужчины была и другая женщина, которая потребовала от него сделать выбор.

Харгроув отвел россиянку в безлюдное место, где полицейские нашли ее тело. «Женщина была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни»,– уточнил Эми Матуско. Американца задержали. Расследование продолжается.

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