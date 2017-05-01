20 пассажиров рейса в Таиланд пострадали из-за турбулентности / 12 человек госпитализированы

Публикации за 01.05.17

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Бангкок, неожиданно попал в зону турбулентности. В результате пассажиры получили травмы различной степени тяжести. В общей сложности пострадало порядка 20 человек, 12 из них попали в больницу, двоим потребовалось оперативное вмешательство.

Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот» попал в воздушную яму, от сильного толчка лайнер подбросило вверх на 100-200 метров. Салон самолета из-за резкого удара частично перевелся в аварийный режим, выпустив кислородные маски над некоторыми пассажирскими креслами.

Отмечается, что табло «пристегните ремни» в момент ЧП было отключено, на борту находилось 300 человек. В результате некоторых пассажиров выкинуло в проход, они получили наиболее тяжелые ранения, передает «Интерфакс». Пострадали порядка 20 человек, которые находились преимущественно в хвостовой части самолета.

На взлетной полосе в Бангкоке Boeing ждали многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция, отмечается, что экипаж и воздушное судно не пострадали, более того, самолет уже вылетел в обратный рейс.

12 пассажирам, у которых обнаружены переломы и более серьезные травмы внутренних органов, потребовалась госпитализация. Двоих человек отправили на срочную операцию, заявили в посольстве России в Таиланде. Среди пострадавших есть и россияне, и иностранцы.

Российское дипломатическое ведомство в Бангкоке открыло горячую линию +66-2-223-498-24, сообщил посол России в Таиланде Кирилл Барский. По его словам, всем пострадавшим будет выплачена положенная компенсация.

Тем временем в «Аэрофлоте» заявили, что экипаж не мог предупредить пассажиров об опасности. «Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как «Турбулентность ясного неба». Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места», – говорится в сообщении авиакомпании.

Москва, Зоя Осколкова

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