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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.05.17

15 пассажиров, попавшего в воздушную яму самолета, остаются в больнице / СКР проводит проверку

15 пассажиров, попавшего в воздушную яму самолета, остаются в больнице СКР проводит проверку

15 граждан России, пострадавших во время инцидента с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», попавшим в зону турбулентности, остаются под наблюдением врачей в больнице Бангкока. Четверым пассажирам проведены операции, медики не исключают, что оперативное вмешательство может потребоваться и другим пациентам.

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Бангкок, неожиданно попал в зону турбулентности 1 мая. В результате пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести. По уточненным данным посольства РФ в Таиланде, пострадали 24 гражданина России и трое подданных Таиланда, передает агентство VladTime.

15 россиян с переломами разной степени тяжести госпитализированы, сообщил заведующий консульским отделом российского дипломатического ведомства Владимир Соснов. Четырем пациентам потребовалась помощь хирургов, по словам врачей, операция может понадобиться еще нескольким.

Сотрудники российского посольства дежурят в больнице, так как большинство пострадавших не знают английского языка, и им требует помощь в общении с медиками.

Тем временем, московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. «В случае выявления нарушения прав пассажиров будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили представители ведомства.

Ранее о проведении доследственной проверки по факту случившегося объявил Следственный комитет России. Сотрудники СКР запросили точную информацию о количестве пострадавших, а также версию произошедшего от авиакомпании. Кроме того, следователи допросят членов экипажа и пассажиров.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 02.05.17

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