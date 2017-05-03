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Скандалы и происшествия

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Публикации за 03.05.17

В Сирии погиб солдат-контрактник из Братска

В Сирии погиб солдат-контрактник из Братска

В Сирии погиб военнослужащий-контрактник из города Братска Иркутской области 24-летний Богдан Деревицкий, сообщили местные СМИ. Похороны солдата состоятся 3 мая в родном городе. Подробности его гибели не сообщаются. У военнослужащего остались жена и маленький ребенок.

Богдан Девицкий окончил школу в 2009 году, затем учился в ПТУ. В 2012 году его призвали на срочную службу в армию, где он остался служить на контрактной основе, сообщает «Комсомольская правда – Иркутск».

Накануне Министерство обороны России сообщили о гибели в Сирии российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова. Офицер попал под обстрел снайпера и получил смертельное ранение. В военном ведомстве отметили, что военнослужащий находился в Сирии «в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск». Офицер посмертно представлен к государственной награде.

Алексей Бучельников будет похоронен в Екатеринбурге в среду, 3 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомую погибшего.

Согласно официальным данным Минобороны, по состоянию на 11 апреля в Сирии погибли 30 российских военнслужащих.

Братск, Москва, Светлана Петрова

Братск, Москва. Другие новости 03.05.17

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