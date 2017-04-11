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Скандалы и происшествия

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Публикации за 11.04.17

В Сирии погиб еще один российский военнослужащий
Фото: underinformation.wordpress.com

В Сирии погиб еще один российский военнослужащий

В Сирии 9 апреля погиб еще один российский военнослужащий, житель Оренбургской области. Его имя – Игорь Завидный, он проходил службу по контракту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его брата Евгения Завидного. По словам мужчины, в результате минометного огня погибли два человека, в том числе его брат. Имя второго погибшего военнослужащего он не уточнил.

Ранее о гибели 34-летнего Игоря Завидного в соцсети сообщила друг семьи Ирина Зубова. «Мои соболезнования родным и близким: 9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич, – пишет она в . – Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон».

Напомним, 16 февраля начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелые ранения при подрыве на радиоуправляемом фугасе в Сирии. У генерала оторваны ноги и выбит глаз. Медики в Сирии сумели стабилизировать состояние Милюхина, его отправили в Россию, сейчас он лежит в госпитале Бурденко.

Позже сообщалось о том, что в Сирии 2 марта при взятии Пальмиры погиб российский военнослужащий Артем Горбунов.

Официально с момента начала операции в Сирии Россия признала гибель 27 военных.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 11.04.17

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