Минбороны РФ подтвердило гибель двух контрактников в Сирии

Публикации за 11.04.17

Министерство обороны России подтвердило гибель двух российских военнослужащих в результате обстрела боевиков. Еще один контрактник получил ранения, за его жизнь борются врачи, отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, военнослужащие контрактной службы попали под минометный обстрел со стороны боевиков, когда находились в одном из подразделений сирийской армии в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером – российским военным советником.

«В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли, – говорится в сообщении ведомства. – За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики».

В Минобороны добавили, что российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Сирии 9 апреля двух российских военнослужащих – жителя Оренбургской области Игоря Завидного, служившего по контракту, и еще одного силовика, чье имя не называлось.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 11.04.17

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