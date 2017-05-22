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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.05.17

В Сирии погибли два российских офицера / Капитан пытался спасти майора

В Сирии погибли два российских офицера Капитан пытался спасти майора

На территории Сирии погибли еще два российских военных советника. По данным организации ветеранов «Боевое братство», это капитан российских Вооруженных сил Евгений Константинов и майор, начальник разведывательного батальона, майор Александр Складан.

Председатель регионального отделения «Боевого братства» в Еврейской автономной области Сергей Минко подтвердил гибель Константинова, пишет РБК. По его словам, Константинов, которому на момент смерти было 32 года, родился и вырос в семье военнослужащего в Биробиджане, учился в Новосибирске, с некоторое время назад отправился в Сирию в специальную командировку.

Он также рассказал, что капитан погиб 3 мая, во время ожесточенного боя, когда пытался помочь раненому товарищу. «Сирийские военные прекратили прикрывать огнем, отступили. Константинов остался с раненым начальником разведки один на один с террористами. Когда армия арабской республики вернула позицию под контроль, российских военных нашли с множественные ранениями», – рассказал Минко.

По его словам, о гибели Константинова председателю «Боевого братства» стало известно из документов Минобороны. В них же говорилось, что сослуживцем Константинова, которого он пытался спасти, был начальник разведывательного батальона, майор Александр Складан, 1980 года рождения. Он также погиб во время этого боя.

Минко уточнил, что в Сирии Константинов был в спецкомандировке с марта 2017 года в качестве военного советника. Он принимал участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористов. Последняя должность его в России – командир батальона в Самарской области, добавил Минко. Константинова похоронили 7 мая в Новосибирске, где проживают его родители. Его посмертно представили к награждению орденом Мужества.

С начала военной операции России в Сирии, по подтвержденным данным, погибли 33 человека

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 22.05.17

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