В Сирии погибли два российских офицера / Капитан пытался спасти майора

Публикации за 22.05.17

На территории Сирии погибли еще два российских военных советника. По данным организации ветеранов «Боевое братство», это капитан российских Вооруженных сил Евгений Константинов и майор, начальник разведывательного батальона, майор Александр Складан.

Председатель регионального отделения «Боевого братства» в Еврейской автономной области Сергей Минко подтвердил гибель Константинова, пишет РБК. По его словам, Константинов, которому на момент смерти было 32 года, родился и вырос в семье военнослужащего в Биробиджане, учился в Новосибирске, с некоторое время назад отправился в Сирию в специальную командировку.

Он также рассказал, что капитан погиб 3 мая, во время ожесточенного боя, когда пытался помочь раненому товарищу. «Сирийские военные прекратили прикрывать огнем, отступили. Константинов остался с раненым начальником разведки один на один с террористами. Когда армия арабской республики вернула позицию под контроль, российских военных нашли с множественные ранениями», – рассказал Минко.

По его словам, о гибели Константинова председателю «Боевого братства» стало известно из документов Минобороны. В них же говорилось, что сослуживцем Константинова, которого он пытался спасти, был начальник разведывательного батальона, майор Александр Складан, 1980 года рождения. Он также погиб во время этого боя.

Минко уточнил, что в Сирии Константинов был в спецкомандировке с марта 2017 года в качестве военного советника. Он принимал участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористов. Последняя должность его в России – командир батальона в Самарской области, добавил Минко. Константинова похоронили 7 мая в Новосибирске, где проживают его родители. Его посмертно представили к награждению орденом Мужества.

С начала военной операции России в Сирии, по подтвержденным данным, погибли 33 человека

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 22.05.17

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