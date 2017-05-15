СМИ узнали об объявлении в розыск родственника полковника МВД Захарченко / Его заподозрили в дезертирстве из рядов ФСБ

Публикации за 15.05.17

Спецслужбы объявили в розыск по подозрению в дезертирстве из ФСБ родственника полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствии правосудию, сообщает «Новая газета» со ссылкой на информированные источники. Речь идет о полковнике Дмитрии Сенине. Он женат на сестре Захарченко и работал высокопоставленным сотрудником организационно-инспекторского управления ФСБ.

По сведениям издания, дело о дезертирстве было возбуждено после того, как Сенин в конце апреля самовольно покинул службу, и силовикам не удалось его найти. «Уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся», – сообщил источник газеты. По словам источника, Сенин, предположительно, сбежал из России по поддельным документам.

После проведенной Управлением собственной безопасности ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 338 УК РФ (дезертирство). Офицеру грозит наказание до семи лет тюрьмы

Мотив действий сотрудника ФСБ устанавливаются. Предполагается, что побег связан с расследованием дела в отношении Захарченко.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. На тот момент он временно исполнял обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса. При обыске в квартире сестры Захарченко была изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам он заявил, что не знает, как деньги попали в квартиру. В марте Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста Захарченко до 8 июня.

В конце апреля СМИ сообщили об установлении следователями источника происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых в ходе расследования дела Захарченко. Изъятая у правоохранителя валюта была заказана в США двумя российскими банками. По данным источника «Росбалта» в правоохранительных органах, эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, связанных с Захарченко. После того, как Захарченко заподозрил, что им заинтересовались представители ФСБ, он решил снять все средства с депозитов и перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в оформленную на сводную сестру квартиру, где деньги были обнаружены в ходе обыска.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.05.17

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