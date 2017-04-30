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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.04.17

СМИ: следствие выяснило происхождение миллиардов полковника МВД Захарченко

СМИ: следствие выяснило происхождение миллиардов полковника МВД Захарченко

Следователи установили источник происхождения 120 млн долларов и 2 млн евро, изъятых в ходе расследования дела полковника МВД России Дмитрия Захарченко.

Изъятая у правоохранителя валюта была заказана в США двумя российскими банками. По данным источника «Росбалта» в правоохранительных органах, эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, связанных с Захарченко.

Отследить деньги помогли их упаковки. Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных ФРС США. Через Банк России был отправлен запрос в Соединенные Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка. По версии источника, они связаны с коммерческими структурами, которые долгие годы работали на подрядах РЖД и его «дочек». Средства потом обналичили, часть оказалась уЗахарченко. Правоохранители предполагают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Позже деньги снова положили в банки, но уже в виде депозитов, оформленных на частных лиц, подконтрольных Захарченко.

Как сообщил источник, после того, как Захарченко заподозрил, что им заинтересовались представители ФСБ, он решил снять все средства с депозитов и при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру. Напомним, при обыске в квартире его сестры была изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд рублей. Захарченко заявил, что не знает, как деньги попали в квартиру.

Полковник Захарченко обвиняется в получении крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствии правосудию. Он был задержан 9 сентября 2016 года. На тот момент он временно исполнял обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса.

Москва, Светлана Петрова

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