NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.01.17

СМИ: Управление антикоррупционного главка МВД полицейского-миллиардера ликвидировано

СМИ: Управление антикоррупционного главка МВД полицейского-миллиардера ликвидировано

В структуре МВД в рамках реорганизации упразднено управление «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в котором служил полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупционных преступлениях. Накануне был подписан соответствующий приказ, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как сообщал «Новый День», полковник Захарченко обвиняется в получении крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствии правосудию. Он был задержан 9 сентября 2016 года. На тот момент он временно исполнял обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса. В ходе обысков было изъято около девяти миллиардов рублей в разной валюте.

В декабре 2016 года занимающуюся расследованием этого уголовного дела следственную группу возглавил генерал СКР Сергей Чернышев, который ранее вел следствие в отношение экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, обвиненного в коррупции.

Как сообщала газета «Комменсантъ», многочисленные скандалы последних лет вокруг руководства антикоррупционного главка МВД могут стать поводом для его реформирования и даже упразднения.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 25.01.17

Дочь Майкла Джексона заявила, что ее отца убили. «Все члены семьи знают об этом». / Ученый-геронтолог предсказал Путину еще «20 лет минимум». / «Моя прелесть». Сечин журналистам про мигалку: она моя и отстаньте!.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter