СМИ: Управление антикоррупционного главка МВД полицейского-миллиардера ликвидировано

Публикации за 25.01.17

В структуре МВД в рамках реорганизации упразднено управление «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в котором служил полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупционных преступлениях. Накануне был подписан соответствующий приказ, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как сообщал «Новый День», полковник Захарченко обвиняется в получении крупной взятки, злоупотреблении полномочиями и препятствии правосудию. Он был задержан 9 сентября 2016 года. На тот момент он временно исполнял обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ, сотрудники которого занимаются борьбой с преступностью в сфере топливно-энергетического комплекса. В ходе обысков было изъято около девяти миллиардов рублей в разной валюте.

В декабре 2016 года занимающуюся расследованием этого уголовного дела следственную группу возглавил генерал СКР Сергей Чернышев, который ранее вел следствие в отношение экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, обвиненного в коррупции.

Как сообщала газета «Комменсантъ», многочисленные скандалы последних лет вокруг руководства антикоррупционного главка МВД могут стать поводом для его реформирования и даже упразднения.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 25.01.17

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