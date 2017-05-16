Глава МЧС посмотрит на пострадавшие от паводка тюменские районы / Пучков доложил Путину о положении дел в регионах

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Глава МЧС России Владимир Пучков и оперативная группа МЧС прибыли в Тюменскую область, где сложилась непростая паводковая ситуация из-за разлива рек Ишим и Карасуль.

В Тюменской области министр лично проконтролирует меры, которые предпринимаются для стабилизации паводковой обстановки. Пучков совершит облет наиболее пострадавших районов региона, а также посетит временные пункты размещения жителей области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, по состоянию на 09:00 16 мая, на территории Ишима и Ишимского района остаются подтопленными 64 дома, более 6600 нежилых садоводческих участков, из зон подтопления отселено 474 человека, в том числе 136 детей. На территории Абатского района подтоплено 2 жилых дома, из зоны подтопления отселено 5 человек, в том числе 1 ребенок. В Викуловском районе подтопленных домов нет. В Ишиме уровень воды в реке пошел на спад, на данный момент составляет 953 сантиметра.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, вчера, 15 мая, Владимир Пучков отчитался перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками и природными пожарами в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В своем докладе министр отметил, что в настоящее время МЧС России ведет работу по локализации и тушению десяти крупных очагов возгораний природных и лесных пожаров, наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области и Бурятии, где в пяти населенных пунктах огнем оказались уничтожены 78 жилых домов.

Владимир Пучков также доложил главе государства, что в 11 российских регионах сложилась весьма непростая паводковая ситуация, но хуже всего дела обстоят в Тюменской области. «В 27 субъектах РФ было подтоплено 59 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в 11 субъектах, но основной удар стихии пришелся на Тюменскую область», – подчеркнул министр.

Он также доложил президенту, что за сутки в Тюменской области удалось предотвратить два прорыва дамбы. «Мы защитили от размывания федеральную автотрассу Тюмень – Ишим, сегодня продолжаем мониторить ситуацию. Паводок продвигается на север и восток нашей страны. В зонах затопления уделяем внимание оказанию помощи людям», – добавил Владимир Пучков.

Тюмень – Москва, Иван Гридин

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