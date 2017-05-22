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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.05.17

В Тюменской области паводок отрезал от «большой земли» семь деревень
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюменской области паводок отрезал от «большой земли» семь деревень

На территории Тюменской области из-за весеннего разлива рек остаются подтопленными 54 дома и 6878 нежилых садоводческих участков. Эвакуировано 530 человек. Для обеспечения защиты населения и ликвидации последствий подтопления, а также для минимизации последствий паводка на территории Тюменской области задействовано 1195 человек и 318 единиц техники.

По состоянию на 06:00 22 мая, на территории Тюменской области остаются подтопленными в Ишиме – 10 домов, в Ишимском районе – 41 дом в Абатском муниципальном районе – 3 дома. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на территории Ишима введен режим функционирования чрезвычайной ситуации с 5 мая 2017 года.

На сегодняшний день уровень воды в реке Ишим составляет 908 см за сутки вода ушла на 6 см. Вблизи Ишима работают 4 пункта временного размещения вместимостью 140 человек. По-прежнему остается эвакуировано 152 человека, в том числе 53 ребенка. В пунктах временного размещения располагается 90 человек, в том числе 22 ребенка, у родственников временно проживает 62 человека.

В Ишимском районе подтоплен 41 дом, 674 нежилых садоводческих участка. Задействовано 3 пункта временного размещения вместимостью 132 человек, эвакуировано 295 человек, в том числе 74 ребенка. Из них в 3 пунктах временного размещения располагается 55 человек.

Размещены у родственников 240 человек, 62 ребенка. Из зоны подтопления эвакуированы 269 сельхозживотных и 402 птицы. Места эвакуации животных определены в не подтапливаемой зоне, кормами обеспечены. В Абатском районе уровень в реке Ишим составляет 1125 сантиметров минус 5 сантиметров за сутки.

В связи с подтоплением автодорог нет прямого автомобильного сообщения с 7 деревнями: Бурдина, Водолазова, Фирсова, Ефимова, Бокова, Лихачева, Назарова, организована лодочная переправа. В каждом населенном пункте имеются магазины обеспеченные запасом продовольствия на 30 суток. В случае уменьшения запасов продовольствия, пополнение будет производиться с помощью автолавок и лодочной переправы.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 22.05.17

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