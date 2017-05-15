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Скандалы и происшествия

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Публикации за 15.05.17

В Тюменской области паводок грозит затопить федеральную трассу (ФОТО) / Тяжелая обстановка сложилась на территории трех районов
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тюменской области паводок грозит затопить федеральную трассу (ФОТО) Тяжелая обстановка сложилась на территории трех районов

Паводковая обстановка в Тюменской области остается напряженной. Вчера началось строительство дамбы, призванной помочь избежать угрозы затопления участка федеральной автомобильной трассы Р-402 Тюмень – Ишим – Омск с 354-го по 356-й км дороги.

Новый День: В Тюменской области паводок грозит затопить федеральную трассу (ФОТО)

Фото: здесь и далее пресс-служба губернатора Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, угроза подтопления исходит от реки Ишим, уровень воды в которой на территории Аббатского района поднялся до 1136 см.

Строительством дамбы занимаются подрядные организации ФКУ «Уралуправтодор» совместно с сотрудниками регионального МЧС. По словам начальника «Уралуправтодор» Алексея Борисова, она сможет предотвратить подтопление трассы в случае подъема воды еще на 1,5 метра.

Новый День: В Тюменской области паводок грозит затопить федеральную трассу (ФОТО)

Напомним, опасная паводковая ситуация остается в Аббатском, Викуловском и Ишимском районах области. В воскресенье, 14 мая, глава региона Владимир Якушев вылетел на вертолете из Ишима в Викуловский район, где готовятся к приближающейся волне паводка. В связи с подтоплением временно закрыто прямое сообщение по автодороге Абатское – Викулово. Движение между населенными пунктами осуществляется через дублирующие автодороги.

Днем ранее губернатор сообщил главе МЧС Владимиру Пучкову, что регион располагает достаточными силами и средствами для борьбы с паводком и ликвидации его последствий. Как сообщили в пресс-службе губернатора, глава области заметил, что паводковая ситуация в Ишиме и Абатском – под контролем.

Новый День: В Тюменской области паводок грозит затопить федеральную трассу (ФОТО)

«В Ишиме в течение дня 13 мая перед нами стояла задача не допустить размыва дамб, ограждающих город от воды. С этой задачей мы справились. В трех местах было своевременно выявлено подмывание дамб. Мы все исправили, дамбы стоят. Наблюдается положительная динамика снижения уровня воды», – рассказал Якушев.

Он также отметил, что ночью завершились основные работы по защите от паводка участка федеральной автотрассы «Тюмень – Омск» на территории Абатского района. «Вода подошла очень близко к федеральной автомагистрали в районе села Абатское. Перекрытие даже одной полосы движения для производства работ сразу привело к образованию огромной пробки. Полной остановки движения на автотрассе, по которой проходит около 10 тысяч автомашин в сутки, допустить нельзя», – подчеркнул глава региона.

Новый День: В Тюменской области паводок грозит затопить федеральную трассу (ФОТО)

По состоянию на 09:00 15 мая на территории Ишима и Ишимского района подтоплено 64 дома, 6608 нежилых садоводческих участков, из зон подтопления эвакуирован 271 человек, в том числе 78 детей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. На территории Абатского и Викуловского районов подтопленных домов нет. В городе Ишим уровень воды в реке пошел на спад.

Для обеспечения защиты населения, а также для минимизации последствий паводка на территории Тюменской области задействовано: 1089 человек, 295 единиц техники (в том числе 82 плавсредства) из них от МЧС 714 человек, 128 единиц техники (в том числе 57 плавсредств).

Новый День: В Тюменской области паводок грозит затопить федеральную трассу (ФОТО)

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 15.05.17

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