В Тюменской области из-за паводка перекрыта региональная трасса (ФОТО) / В зоне подтопления – более 100 домов, эвакуировано 420 человек

Публикации за 10.05.17

В Тюменской области ограничено движение по региональной автомобильной дороге «Ишим – Маслянское – Сладково» на участке от города Ишим до села Плешково. Проезд закрыт из-за критического подъема воды в реке Ишим, который вызвал подтопление дороги. Действие ограничения продлено до 22:00 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Фото: здесь и далее ГУ МЧС России по Тюменской области

В ведомстве также отметили, что движение автотранспорта между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов будет осуществляться по дорогам вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную трассу «Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск».

Между тем, спасатели отмечают, что гидрологическая ситуация в Ишиме и Ишимском районе постепенно стабилизируется. Там отметили, что подъём уровня воды значительно снизился.

Так, за истекшие сутки уровень воды в реке Ишим поднялся только на 7 сантиметров и на 8:00 10 мая составил 979 сантиметров. Сотрудники подразделений МЧС продолжают работы по укреплению гидротехнических сооружений (дамб) и защите жилых домов. Они возводят дамбы из мешков с песком и глиной непосредственно на придворовых территориях и земельных участках. Всего было насыпано более 1500 мешков.

За истекшие сутки количество подтопленных жилых домов не увеличилось и осталось прежним 104, из них 22 нежилых. Всего эвакуировано 420 человек, в том числе 107 детей. В пункты временного размещения выехал 101 человек, в том числе 31 ребёнок.

Сотрудники МЧС также эвакуировали двоих неспособных самостоятельно передвигаться жителей города. Они размещены в городской больнице. Остальные разместились у родственников. С людьми отказавшимся выезжать с подтопленных территорий поддерживается постоянная связь оказывается всесторонняя помощь.

Все населённые пункты обеспечены медикаментами и продуктами питания. Во все населённые пункты, где это необходимо, организованы лодочные переправы.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 10.05.17

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