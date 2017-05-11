NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 11.05.17

Из-за угрозы прорыва дамбы в Ишиме эвакуируют микрорайон (ФОТО)
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Из-за угрозы прорыва дамбы в Ишиме эвакуируют микрорайон (ФОТО)

В тюменском городе Ишим в микрорайоне Серебрянка идет эвакуация жителей. Существует угроза затопления территории паводковыми водами. Как рассказали в пресс-службе администрации города, 11 мая рано утром из-за высокого давления воды начался подмыв дамбы в районе садового товарищества «Энергетик». В зону предполагаемого подтопления попали 8 улиц.

В связи с этим идет массовое оповещение граждан о возможном затоплении. Задействованы электросирены, специалисты пешком обходят жилые дома. Для эвакуации граждан подготовлен общественный и специализированный транспорт. В межведомственной комиссии по ликвидации ЧС уточнили, что покинуть зону возможного затопления можно с конечной остановки транспорта ПАТП №4 «Ермака» и городского автовокзала.

Новый День: Из-за угрозы прорыва дамбы в Ишиме эвакуируют микрорайон (ФОТО)

Фото: здесь и далее ГУ МЧС России по Тюменской области

Для проживания людей открыты 7 пунктов временного размещения. Туда можно прибыть самостоятельно либо через сборно-эвакуационный пункт, расположенный в бывшем здании автоколонны №1319 (ул. Казанская, 25). В городской администрации также отметили, что заявку на эвакуацию имущества, а также животных можно подать по телефонам ЕДДС Ишима 5-16-37, 5-16-85 или 112.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, по состоянию на 19:00 10 мая в городе из-за разлива реки Ишим остаются подтоплены 3474 дачных дома, 41 жилой дом. В Ишимском районе подтоплены 674 дачных дома, 63 жилых дома. К вечеру среды из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 420 человек, из них в пункты временного размещения выехал 101 человек. Как писал «Новый День», в том числе сотрудники МЧС эвакуировали двух неспособных самостоятельно передвигаться жителей города. Они размещены в городской больнице. Остальные граждане временно поселились у родственников.

Новый День: Из-за угрозы прорыва дамбы в Ишиме эвакуируют микрорайон (ФОТО)

В связи с возможностью ухудшения обстановки на территории Ишимского района развернуто 13 пунктов временного размещения общей вместимостью на 2084 человек, уточнили в региональном ГУ МЧС. В превентивных мероприятиях, и для минимизации последствий подтопления привлечены 596 человек, 173 единицы техники (из них 46 плавсредств).

Также отмечается, что сотрудники МЧС в Ишимском районе спасли табун лошадей. Возле села Плешково сотрудники УРПСО оказали помощь местным жителям. Они сопроводили целый табун лошадей по воде. Взрослые животные прошли весь путь по воде самостоятельно, а жеребят спасатели стреножили и перевезли на в своих катерах. Весь табун благополучно перенес «марш-бросок» на приличное расстояние и оказавшись на земле, перешел на соседнее пастбище. Спасатели ТОСЭР продолжают патрулирование, дежурство и оказание помощь населению возле населенных пунктов Большой остров и Кошкаргай.

Новый День: Из-за угрозы прорыва дамбы в Ишиме эвакуируют микрорайон (ФОТО)

Напомним, что в Тюменской области ограничено движение по региональной автомобильной дороге «Ишим – Маслянское – Сладково» на участке от города Ишим до села Плешково. Проезд закрыт из-за критического подъема воды в реке Ишим, который вызвал подтопление дороги. Действие ограничения продлено до 22:00 12 мая.

Ишим, Иван Гридин

Ишим. Другие новости 11.05.17

Эмиссары Куйвашева не приехали на первый этап конкурса по выбору главы Арамили. / Следователи нашли тело приемного сына похитителей 3-летнего ростовчанина. Приемных родителей подозревают в убийстве. / Спасатели нашли тело четвертого рыбака в Аятском озере.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter