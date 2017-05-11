Из-за угрозы прорыва дамбы в Ишиме эвакуируют микрорайон (ФОТО)

Публикации за 11.05.17

В тюменском городе Ишим в микрорайоне Серебрянка идет эвакуация жителей. Существует угроза затопления территории паводковыми водами. Как рассказали в пресс-службе администрации города, 11 мая рано утром из-за высокого давления воды начался подмыв дамбы в районе садового товарищества «Энергетик». В зону предполагаемого подтопления попали 8 улиц.

В связи с этим идет массовое оповещение граждан о возможном затоплении. Задействованы электросирены, специалисты пешком обходят жилые дома. Для эвакуации граждан подготовлен общественный и специализированный транспорт. В межведомственной комиссии по ликвидации ЧС уточнили, что покинуть зону возможного затопления можно с конечной остановки транспорта ПАТП №4 «Ермака» и городского автовокзала.

Фото: здесь и далее ГУ МЧС России по Тюменской области

Для проживания людей открыты 7 пунктов временного размещения. Туда можно прибыть самостоятельно либо через сборно-эвакуационный пункт, расположенный в бывшем здании автоколонны №1319 (ул. Казанская, 25). В городской администрации также отметили, что заявку на эвакуацию имущества, а также животных можно подать по телефонам ЕДДС Ишима 5-16-37, 5-16-85 или 112.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, по состоянию на 19:00 10 мая в городе из-за разлива реки Ишим остаются подтоплены 3474 дачных дома, 41 жилой дом. В Ишимском районе подтоплены 674 дачных дома, 63 жилых дома. К вечеру среды из подтопленных домов, а также из зоны возможного подтопления эвакуировано 420 человек, из них в пункты временного размещения выехал 101 человек. Как писал «Новый День», в том числе сотрудники МЧС эвакуировали двух неспособных самостоятельно передвигаться жителей города. Они размещены в городской больнице. Остальные граждане временно поселились у родственников.

В связи с возможностью ухудшения обстановки на территории Ишимского района развернуто 13 пунктов временного размещения общей вместимостью на 2084 человек, уточнили в региональном ГУ МЧС. В превентивных мероприятиях, и для минимизации последствий подтопления привлечены 596 человек, 173 единицы техники (из них 46 плавсредств).

Также отмечается, что сотрудники МЧС в Ишимском районе спасли табун лошадей. Возле села Плешково сотрудники УРПСО оказали помощь местным жителям. Они сопроводили целый табун лошадей по воде. Взрослые животные прошли весь путь по воде самостоятельно, а жеребят спасатели стреножили и перевезли на в своих катерах. Весь табун благополучно перенес «марш-бросок» на приличное расстояние и оказавшись на земле, перешел на соседнее пастбище. Спасатели ТОСЭР продолжают патрулирование, дежурство и оказание помощь населению возле населенных пунктов Большой остров и Кошкаргай.

Напомним, что в Тюменской области ограничено движение по региональной автомобильной дороге «Ишим – Маслянское – Сладково» на участке от города Ишим до села Плешково. Проезд закрыт из-за критического подъема воды в реке Ишим, который вызвал подтопление дороги. Действие ограничения продлено до 22:00 12 мая.

Ишим, Иван Гридин

Ишим. Другие новости 11.05.17

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