Московские спасатели отправились в Ишим для борьбы с паводком (ФОТО) / Режим ЧС действует в двух районах Тюменской области

Публикации за 12.05.17

МЧС России усиливает группировку по борьбе с последствиями паводка и оказанию помощи пострадавшим в Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в регион из Москвы направлены спасатели отряда «Центроспас» и Центра по проведению работ особого риска «Лидер».

С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, который доставил более 50 спасателей отряда «Центроспас». Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.

В ближайшее время в Тюмень отправится еще один Ил-76, который доставит в зону ЧС спасателей Центра «Лидер», на оснащении которых необходимое спасательное оборудование для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.

Фото: здесь и далее МЧС России

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по ликвидации последствий паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям. По его словам, большой объем работ предстоит сделать после того, как вода сойдет. На данный момент в Тюменской области сложилась тяжелая ситуация в Ишиме и Ишимском районе, где подтоплены более 6,6 тыс. садоводческих участков, свыше 100 жилых домов, эвакуированы 420 человек.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздно вечером 11 мая прибыл в Ишим с рабочей поездкой, чтобы совершить объезд территории, на которой проводятся противопаводковые мероприятия.

Как отметили в пресс-службе главы региона, в городе в течение последних суток непрерывно продолжались работы в микрорайоне Серебрянка. Экстренные службы завершили отсыпку дамбы протяженностью более двух километров в районе очистных сооружений и на улицах Крайняя и Малая. В работах были задействованы 70 самосвалов и 11 единиц землеройной техники.

Также всю ночь специалисты укрепляли дамбы в восточном промышленном узле. Все службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Ишима, к 8:00 12 мая уровень воды в реке Ишим снизился на 1 см и составил 978 см. В зоне подтопления остаются 53 жилых дома. Эвакуирован 271 человек, в том числе 72 ребенка. В пунктах временного пребывания находятся 90 человек, из них 26 детей. Остальные ишимцы разместились у родственников и знакомых или вернулись из садоводческих товариществ на постоянное место жительства.

Снижение уровня воды зафиксировано на всем протяжении реки Ишим, начиная от ее истока. «В ближайшие дни мы ожидаем резкое понижение уровня воды. Никакой «второй волны» паводка не было, нет и не будет. Я не знаю, кто это придумал, и откуда берутся подобные слухи», – заявил глава ГУ МЧС РФ по Тюменской области генерал-майор Юрий Алехин.

По его словам, все силы подразделений МЧС и городских служб брошены на ликвидацию последствий наводнения и оказание помощи пострадавшим, техника и личный состав для этого имеются в достаточном количестве. В администрации города отметили, что силы гражданской обороны Ишима продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации. Ведется отсыпка дамб в опасных местах.

Напряженная ситуация в связи с паводком также сложилась в Абатском районе. С 11 мая на территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, на заседании оперативного штаба, которое провел Владимир Якушев, глава района Игорь Васильев рассказал, что критический исторический максимум подъема воды – 1069 см, а сейчас он не превышает 1 метра, потому запас пока есть. Река Ишим начала выходить на пойму, водой отрезаны шесть населенных пунктов, их жители оповещены о водозащитных дамбах.

«Мы это прогнозировали, все вопросы обеспечения населенных пунктов, которые будут отрезаны водой, медикаментами, продуктами, организации там для детей учебного процесса, решаются, все люди заранее оповещены, все необходимые мероприятия проведены», – заявил глава региона.

Тюмень, Иван Гридин

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