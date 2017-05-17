Охрана Эрдогана избила протестующих в США (ВИДЕО) / Девять человек госпитализированы

Публикации за 17.05.17

В Вашингтоне охранники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подрались с участниками акции протеста. Столкновение произошло у резиденции турецкого посла в США. В результате девять человек с различными травмами попали в больницы.

Турецкий лидер прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Несколько десятков человек организовали митинг у посольства Турции, неподалеку от Шеридан Сёркл (Sheridan Circle), сообщает Washington Post.

Отмечается, что участники акции протеста держали флаги курдской партии «Демократический союз». Охранники президента Турции напали на протестующих, полиции пришлось разнимать дерущихся. Прилегающий район был оцеплен, улицы перекрыты, а движение транспорта заблокировано. Полицейские арестовали двух человек.

По данным пожарно-спасательной службы города, после драки девять человек были госпитализированы, двое из них в критическом состоянии.

Во время переговоров с американским президентом Эрдоган подчеркнул, что считает неприемлемым сотрудничество с террористическими организациями, среди которых упомянул и курдскую партию «Демократический союз».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 17.05.17

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