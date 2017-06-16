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Полиция США собирается арестовать телохранителей Эрдогана

Полиция США собирается арестовать телохранителей Эрдогана
Кадр видео, опубликованного на YouTube

Полиция Вашингтона выписала ордеры на арест девяти сотрудников службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Личная охрана турецкого лидера приняла участие в потасовке у дипломатической миссии, в результате чего пострадали девять человек.

Кроме охранников Эрдогана американские правоохранители объявили в розыск трех офицеров турецкой полиции, четырех граждан США турецкого происхождения, и двух канадцев, передает AP.

После того, как стало известно об ордерах на арест телохранителей Эрдогана, американского посла Джона Баса пригласили в турецкий МИД для объяснений. Дипломату дали четко понять, что Анкара считает решение Вашингтона неправильным, необъективным и не имеющим правовых оснований.

Сам президент Турции раскритиковал решение американских полицейских и заявил, что будет решать проблему политическими и юридическими методами. «Если они [телохранители] не готовы защищать меня, то зачем мне брать их с собой в Америку?», – отметил Эрдоган.

Напомним, 16 мая охранники Реджепа Тайипа Эрдогана подрались с участниками акции протеста. Турецкий лидер прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом. Столкновение произошло у резиденции турецкого посла в США. Отмечается, что демонстранты держали флаги курдской партии «Демократический союз». В результате девять человек с различными травмами попали в больницы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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