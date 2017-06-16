Полиция США собирается арестовать телохранителей Эрдогана

Полиция Вашингтона выписала ордеры на арест девяти сотрудников службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Личная охрана турецкого лидера приняла участие в потасовке у дипломатической миссии, в результате чего пострадали девять человек.

Кроме охранников Эрдогана американские правоохранители объявили в розыск трех офицеров турецкой полиции, четырех граждан США турецкого происхождения, и двух канадцев, передает AP.

После того, как стало известно об ордерах на арест телохранителей Эрдогана, американского посла Джона Баса пригласили в турецкий МИД для объяснений. Дипломату дали четко понять, что Анкара считает решение Вашингтона неправильным, необъективным и не имеющим правовых оснований.

Сам президент Турции раскритиковал решение американских полицейских и заявил, что будет решать проблему политическими и юридическими методами. «Если они [телохранители] не готовы защищать меня, то зачем мне брать их с собой в Америку?», – отметил Эрдоган.

Напомним, 16 мая охранники Реджепа Тайипа Эрдогана подрались с участниками акции протеста. Турецкий лидер прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Дональдом Трампом. Столкновение произошло у резиденции турецкого посла в США. Отмечается, что демонстранты держали флаги курдской партии «Демократический союз». В результате девять человек с различными травмами попали в больницы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.06.17

В Китае у входа в детский сад прогремел взрыв, семь человек погибли, десятки ранены. / В Швеции на помощь медикам придут дроны-дефибрилляторы. / Путин: США нам не враг. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»