На поверхность шахты в Забайкалье поднялись 8 бастующих работниц. «Больше никто не выйдет, будем стоять до конца» / СКР начал проверку по невыплате зарплаты горнякам

Публикации за 18.05.17

Следственный комитет РФ начал проверку по сообщениям СМИ о невыплате зарплаты шахтерам Вершино-Дарасунского рудника в Забайкальском крае, почти сотня которых с вечера 17 мая отказалась выходить на поверхность из-за задержки выплаты зарплаты. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По информации ведомства, глава краевого следственного управления СКР Юрий Русанов «поручил следователям выехать на указанное предприятие и на месте выяснить причины и обстоятельства инцидента». В СК уточнили, следователи работают совместно с сотрудниками прокуратуры. Отметим, что региональная прокуратура также проводит проверку.

«В случае выявления признаков невыплаты заработной платы следователи незамедлительно примут необходимое процессуальное решение», – отмечается в сообщении.

В протестной акции, по данным властей, участвует 81 горняк шахты «Юго-Западная» Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе Забайкальского края, который входит в компанию «Южуралзолото». «Горнякам выплатили зарплату, но меньше, что и послужило причиной для забастовки», – пояснили в районной администрации.

В то же время один из сотрудников Дарасунского рудника, знакомый с ситуацией, сообщил изданию «Забмедиа», что забастовку продолжают две вчерашние смены шахтеров Вершино-Дарасунского рудника – всего 89 человек – все они до сих пор отказываются покидать забой. Причиной стала несвоевременная выплата и значительное занижение зарплаты по необъективным, по мнению бастующих горняков, причинам.

«Бастуют шахтеры из-за того, что им ежемесячно снижали КТУ (коэффициент трудового участия, от его размера зависят дальнейшие начисления). В апреле вообще снизили до 0,3. По какой причине так получается, не объясняют. За апрель еще не выплачивали зарплату и уже на четыре дня ее задержали. О причинах задержки никто не говорит», – сообщил собеседник издания. Он пояснил, что при начислении зарплаты во внимание принимают план, однако шахтеры всегда справляются с планом, но, несмотря на это, КТУ, равный единице, им еще не ставили.

На место происшествия выехали прокурор Забайкальского края Василий Войкин, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и полпред президента в СФО Сергей Меняйло, который находился с рабочей поездкой в Бурятии. По последним данным издания, на поверхность из шахты поднялись 8 женщин-ламповщиц. Они сообщили, что больше никто не покинет забой. «Люди не верят власти и планируют продолжать стоять на своем», – сообщил источник.

По данным СМИ, размер задолженности по заработной плате перед 873 работниками Дарасунского рудника составляет 16,4 млн рублей.

Чита, Светлана Петрова

Чита. Другие новости 18.05.17

Усманов Навальному: «Пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле...» (ВИДЕО). / В Челябинске стая ворон напала на детсадовцев. / Подмосковье рискует остаться без света и горячей воды: коммунальщики в долгах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»