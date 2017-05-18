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Скандалы и происшествия

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Публикации за 18.05.17

Почти сотня шахтеров отказалась выходить из золотого рудника в Забайкалье / В ситуации решили разобраться прокурор и губернатор

Почти сотня шахтеров отказалась выходить из золотого рудника в Забайкалье В ситуации решили разобраться прокурор и губернатор

Прокурор Забайкальского края Василий Войкин отправится к шахтерам, объявившим забастовку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. Пока выезд прокурора откладывается из-за нелетной погоды. Горняки не поднимались из шахты с вечера 17 мая.

Как передает «Забмедиа», около 80 шахтеров в Тунгокоченском районе объявили забастовку и отказываются подниматься на поверхность. Поводом стала задержка заработной платы. Глава района Михаил Измайлов рассказал, что бастуют шахтеры Вершино-Дарасунского рудника, который занимается добычей золота.

«Причины ее пока неизвестны, мы сейчас прибыли на место и будем выяснять. Предположительно, это невыплата зарплаты, возможно, что-то еще», – заявил Измайлов. Глава района отметил, что губернатор Наталья Жданова и главный федеральный инспектор Дмитрий Колозин уже выехали из Читы в район, чтобы разобраться с ситуацией.

Чита, Иван Гридин

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