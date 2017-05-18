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Публикации за 18.05.17

Забайкальские шахтеры прекратили забастовку после обещаний губернатора / Убыточный золотоносный рудник закроют

Забайкальские шахтеры прекратили забастовку после обещаний губернатора Убыточный золотоносный рудник закроют

В Забайкалье объявившие забастовку из-за невыплаты зарплаты шахтёры Дарасунского рудника поднялись из забоя на поверхность, сообщает «Забмедиа» со ссылкой на источник.

Уговорить горняков выйти из шахты удалось губернатору Наталье Ждановой. «Все шахтеры до единого вышли из шахты и прекратили забастовку. Их требования выполняются – выплачивается зарплата», – рассказал глава района Михаил Измайлов.

По словам исполняющего обязанности главы краевой Госинспекции труда Игоря Лопатина, шахтеры были возмущены обновленной системой расчета оплаты труда. «Изначально им был установлен коэффициент трудового участия – 0,3. Было принято решение поднять для проходчиков до 0,7, для временщиков – до 0,5. Первая сумма сегодня поступает на счет, остальная разница поступит завтра. Инспекция проводит на месте проверку по всем фактам», – пояснил Лопатин.

Между тем, стало известно, что предприятие «Управляющая компания ЮГК» (группы компаний «Южуралзолото») собирается закрыть Дарасунский рудник, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника ООО «УК ЮГК» Наталью Мартыненко. «Принято решение о закрытии предприятия как убыточного. Все горные работы будут прекращены. Задолженности по зарплате нет», – привела она слова президента ООО УК ЮГК Константина Струкова.

В свою очередь в прокуратуре Забайкальского края заявили, что срок выплаты заработной платы 820 работникам организации за апрель истек 15 мая, и она не выплачена до сих пор. «Для разрешения ситуации сегодня на место выехал прокурор Забайкальского края Василий Войкин. По его поручению проверочные мероприятия организованы прокурором района, по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о дисквалификации работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде)»,– отметили прокуроры.

Как писал «Новый День», сегодня утром, 18 мая, из шахты отказался выходить 81 человек. Размер задолженности по заработной плате перед 873 работниками Дарасунского рудника составил 16 млн 419 тыс 850 рублей. Отметим, что об инциденте прокурор Забайкальского края Василий Войкин проинформировал прокурора Челябинской области, где зарегистрирован владелец рудника. Прибывшая вместе с представителями МЧС и ФСБ в Тунгокоченский район Наталья Жданова спустилась в шахту.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 18.05.17

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