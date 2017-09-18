Забайкальские шахтеры объявили голодовку: не получили выплаты при сокращении

В Забайкалье 20 шахтеров, которые были сокращены с Вершино-Дарасунского золотого рудника, начали в понедельник голодовку из-за задержки положенных по закону выплат. Всего расчетные выплаты вовремя не получили около 500 шахтеров, которых сократили в июле-августе. Об этом сообщили в администрации Тунгокоченского района региона. Протестная акция стартовала сегодня утром возле здания администрации поселка Вершино-Дарасунский. Требования горняков о погашении долга адресованы к группе компаний «Южуралзолото», в которую входит ООО «Дарасунский рудник».

Участник голодовки Инна Бабенко сообщила, что сейчас все сокращенные шахтеры стоят на учете в службе занятости. «То есть 500 человек оказались на улице вообще без средств», – приводит слова протестующей издание «Забмедиа.ру». Бабенко добавила, что рабочие звонили в приемную полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, но «никаких действий нет». «Мы намерены стоять до конца, мы будем голодать до погашения задолженности», – заявила Бабенко.

Как сообщал «Новый День», 18 мая этого года из шахты «Юго-Западная» ООО «Дарасунский рудник» отказался выходить 81 человек из-за задержки зарплаты. Размер задолженности по заработной плате перед 873 работниками Дарасунского рудника составил 16 млн 419 тыс 850 рублей. Об инциденте прокурор Забайкальского края Василий Войкин проинформировал прокурора Челябинской области, где зарегистрирован владелец рудника. Прибывшая вместе с представителями МЧС и ФСБ в Тунгокоченский район Наталья Жданова спустилась в шахту. После встречи с руководителем края шахтеры вышли на поверхность. Тогда же стало известно, что предприятие «Управляющая компания ЮГК» (группа компаний «Южуралзолото») собирается закрыть убыточный Вершино-Дарасунский рудник. Позже сообщалось, что «Южуралзолото» решило продать ООО «Дарасунский рудник» забайкальской золотодобывающей компании «Урюмкан».

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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